Incentivi alla mobilità dolce, nuova ciclabile in via Vettora

Forte delle quattro bandiere gialle riconosciutegli anche nel 2025 dalla Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) per il suo grado di ciclabilità soprattutto in ambito urbano, San Felice prosegue la sua azione in favore della cosiddetta mobilità dolce. E la rete delle sue ciclabili verrà presto incrementata. Nei prossimi giorni, infatti, prenderanno il via i lavori per la realizzazione di una nuova pista ciclabile in via Vettora, un’opera strategica che si inserisce nel più ampio tracciato della Ciclovia regionale della Memoria del Sisma 2012. L’intervento prevede anche l’asfaltatura del tratto stradale interessato, circa 630 metri, migliorando la sicurezza e la viabilità dell’area. I lavori, del valore totale di 276.100 euro, sono finanziati per 248.490 euro da un contributo ottenuto nell’ambito del ’Bando per la promozione della mobilità ciclabile per i Comuni sotto i 30.000 abitanti - Annualità 2024’ e per la parte restante con fondi propri di bilancio. I lavori sono stati aggiudicati alla Emiliana Scavi S.r.l. e saranno completati entro i prossimi tre mesi. "Siamo molto soddisfatti dell’imminente avvio dell’intervento – ha dichiarato il sindaco Michele Goldoni – questa nuova infrastruttura non solo incentiverà l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, ma contribuirà anche a valorizzare il patrimonio storico e culturale del nostro territorio, connettendosi a un percorso che ricorda la forza e la rinascita dopo il sisma".

Alberto Greco