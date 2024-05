"Incentivi per chi verrà ad abitare in paese"

"Un impegno a dare aiuto concreto a chi nei prossimi anni deciderà di divenire residente a Montecreto e per chi vorrà impegnarsi con nuove aperture di attività commerciali" fa parte del programma elettorale del candidato sindaco Maurizio Cadegiani. Dopo che per questa carica non si è ripresentato l’attuale primo cittadino di Montecreto Leandro Bonucchi, al suo posto sono entrate in lizza due liste: ‘Fiducia in Comune’ che candida appunto Maurizio Cadegiani (già sindaco del 2009 al 2014) contrapposta alla lista ‘Montecreto il paese che vogliAMO’ che candida Giuseppe Ballotti, ex geometra comunale. Maurizio Cadegiani così si ripresenta al giudizio degli elettori di Montecreto: ‘"Il bene che voglio al territorio mi appassiona da sempre e negli anni ho partecipato alla vita pubblica come consigliere, sindaco ed infine come promotore di comitati come il No alla fusione (oggi membro del consiglio direttivo Nazionale contro le fusioni) e La via Maestra che si sta adoperando al collegamento di Strettara alla Nuova Estense. Mi sono candidato per portare avanti, insieme al gruppo, il mio impegno per la salvaguardia delle autonomie locali e la vicinanza dei servizi essenziali. Sono convinto che i piccoli comuni rivestano un ruolo fondamentale come soggetti attivi nello sviluppo locale. Il nostro impegno si tradurrà in un costante confronto e dialogo con i nostri concittadini ". Cadegiani ha 56 anni, libero professionista nel campo dell’edilizia e con uno studio tecnico a Montecreto. E’ volontario soccorritore per un’associazione di intervento di emergenza sanitaria. Oltre a Maurizio Cadegiani candidato sindaco, i candidati consiglieri sono: Tiziana De Cicco, Martina Bonvicini, Elisabetta Ruozzi, Alessandro Teggi, Giacomino Mucci, Simone Mucci, Nadia Bonucci, Massimiliano Beneventi, Pierluigi Quarenghi. Giuliano Pasquesi