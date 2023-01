Inchiesta sisma, scarcerato l’imprenditore D’Errico Il Riesame: nessun legame con la n’drangheta

Non c’è la ‘ndrangheta a fare da sfondo agli illeciti ipotizzati nell’operazione Sisma, l’indagine sulle tangenti per la ricostruzione post terremoto 2012 nei comuni mantovani. È la conclusione a cui è giunto il tribunale del Riesame, che ha eliminato l’aggravante dell’agevolazione mafiosa dai reati formulati dalla Dda di Brescia. Disposta la scarcerazione per l’imprenditore edile mirandolese Felice D’Errico che passa ai domiciliari.

Il 57enne di origini casertane era finito in carcere con l’accusa di aver beneficiato dei favori di Giuseppe Todaro, ritenuto emissario della ’Ndrangheta, per avere agevolazioni in particolare in un cantiere nel Mantovano. Per gli inquirenti aveva pagato una tangente di 25mila euro al 36enne per ottenere agevolazioni. Invece, l’aggravante 416 bis è stata esclusa anche per la figura-chiave dell’inchiesta: Giuseppe Todaro, architetto di Reggiolo accusato di corruzione e concussione, e anche per il padre Raffaele Todaro, rispettivamente nipote e genero del boss di Cutro Antonio Dragone, ucciso nel 2004. Il Riesame di Brescia ha confermato per padre e figlio la custodia cautelare in carcere. A cascata, l’aggravante di aver favorito la cosca Dragone, è stata eliminata per tutti gli altri. "L’ipotesi della mafia non ha retto – commenta l’avvocato Luca Andrea Brezigar, difensore di D’Errico –. Le accuse formulate nulla hanno a che vedere con la ‘ndrangheta".

Alessandra Codeluppi