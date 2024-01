Inchiesta sul leader di "Io Apro". Villa con piscina sequestrata

Un milione e duecentomila euro: è questo il valore dei beni, tra cui una villa con piscina a Castelfranco Emilia, una moto e quote di partecipazione ad una società di capitali sequestrati all’imprenditore 48enne Biagio Passaro, fra i leader del movimento ‘Io apro’ durante i lockdown e protagonista insieme ad altri dell’assalto alla sede della Cgil di Roma. Infatti le fiamme gialle di Modena hanno eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione per un valore complessivo di 1 milione e 200 mila euro nei confronti di due persone, tra cui il noto imprenditore imputato per bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. Ad emettere il decreto è stato il tribunale di Bologna, su richiesta della procura al termine di una complessa indagine della finanza. Secondo le fiamme gialle, gli accertamenti hanno messo in luce come i redditi di Passaro evidenzino la mancanza di uniformità tra il patrimonio ed il tenore di vita e la capacità reddituale. Gli avvocati dell’imputato, Saverio Campana e Enrico Fontana, precisano che si è trattato di un provvedimento "adottato in assenza di ogni contraddittorio sia con il sig. Passaro che con il terzo interessato. Contraddittorio che sarà esercitato, come prevede la normativa, nella udienza che sarà fissata a breve avanti al Tribunale collegiale di Bologna, dove la difesa potrà, dunque, cominciare fare valere le proprie ragioni. Sotto un secondo profilo il provvedimento si fonda in grandissima parte su elementi raccolti dalla pubblica accusa nel procedimento già pendente in fase di istruttoria a Bologna per bancarotta e riciclaggio, senza tuttavia considerare in alcun modo, quanto in quella sede la difesa ha già fatto valere depositando formalmente una corposa consulenza tecnica con centinaia di documenti allegati e quanto il consulente ha dichiarato in udienza avanti al GUP di Bologna solo due giorni fa. Consulenza tecnica che, pertanto, non potrà che essere replicata anche davanti al Tribunale collegiale di Bologna".