Inchiesta sulla rivolta dei detenuti "Archiviate le accuse ai 120 agenti Non ci fu alcun pestaggio o tortura"

di Valentina Reggiani

Una indagine complessa e articolata, durata oltre due anni e condotta dalla squadra mobile, che ha portato la procura alla convinzione che nessuno dei detenuti, quel giorno, subì torture o pestaggi. La procura – la ‘firma’ è del procuratore capo Luca Masini – ha chiesto l’archiviazione infatti per i 120 agenti di polizia penitenziaria, indagati con le ipotesi di reato di tortura e lesioni aggravate in concorso per la nota rivolta dell’ 8 marzo 2020 all’interno del Carcere Sant’Anna.

Una delle rivolte più sanguinose della storia: durante il lockdown, infatti, decine di carceri furono devastate da sommosse e nel penitenziario modenese, quel giorno, i carcerati presero d’assalto la farmacia. Dopo aver rubato litri di metadone e psicofarmaci, nove di loro morirono per overdose; secondo quanto emerso dagli accertamenti medico legali. Secondo la procura, in sostanza, le indagini avrebbero messo in evidenza una sostanziale inattendibilità dei racconti forniti dai detenuti, "con "versioni discordanti". Le indagini erano scattate a seguito di nove denunce da parte di carcerati che avevano appunto sottolineato di essere stati picchiati dagli agenti durante e dopo la rivolta. Recentemente si era appreso dell’iscrizione, nel registro degli indagati, di altri nove agenti nei confronti di due presunte vittime, entrambi marocchini di 23 e 24 anni.

Ora la procura ha appunto chiesto l’archiviazione del fascicolo, facendo presente come le indagini si siano articolate con l’assunzione di sommarie informazioni da decine di persone; l’interrogatorio di detenuti indagati a loro volta per devastazione e saccheggio, resistenza e lesioni aggravate in danno di pubblici ufficiali e l’interrogatorio di numerosi agenti ed ufficiali del Corpo di Polizia penitenziaria quali persone sottoposte ad indagini. La procura, però, precisa come non sia stato possibile acquisire alcun documento video circa gli accadimenti denunciati. In sostanza: le indagini hanno messo in luce una sostanziale inattendibilità dei racconti forniti dai carcerati, che non si sarebbero trovati d’accordo neppure sui luoghi dove – a loro dire – sarebbero stati percossi. La versione di alcuni è risultata infatti contrasto con quella degli altri, sebbene avessero dichiarato di aver stazionato all’interno degli stessi spazi. Infine la documentazione sanitaria non avrebbe fornito prove circa le percosse denunciate.

Ad esprimere soddisfazione in merito è l’avvocato Cosimo Zaccaria, che assiste tre degli agenti indagati. "I miei assistiti, sin da subito, senza neppure conoscere gli atti del processo hanno riferito circostanze utili, ritenute decisive per giungere alla richiesta di archiviazione a loro favore. Gli agenti hanno agito con la massima regolarità e correttezza".