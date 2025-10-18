Inciampa mentre brucia le sterpaglie. Anziano finisce nel fuoco, grave

Stava bruciando un cumulo di sterpaglie quando, forse a causa di un malore causato dall’inalazione del fumo, è caduto all’interno del rogo.

Il gravissimo infortunio si è verificato ieri mattina, poco prima delle 13 tra le campagne di Villafranca di Medolla, all’altezza di via Campana. L’agricoltore, un uomo di 86 anni residente nella zona, ha riportato ustioni gravissime soprattutto al volto ed è stato traferito d’urgenza con l’elisoccorso di Bologna al centro grandi ustionati di Parma. Le condizioni dell’anziano sono purtroppo gravi. L’episodio si è verificato appunto in tarda mattinata. La dinamica al momento non è chiara. Quel che si sa è che l’agricoltore, per cause ancora in corso di accertamento, mentre bruciava sterpaglie accumulate poco prima nei campi limitrofi ha perso l’equilibrio cadendo nel fuoco. Non si esclude che l’anziano sia stato colto da un malore improvviso, forse a causa del fumo che lo ha inizialmente investito. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Vista la gravità delle ustioni riportate dall’86enne su diverse parti del corpo, si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso di Bologna, atterrato poco dopo sul posto. Una volta stabilizzato, il paziente è stato trasferito poi al centro grandi ustionati di Parma dove ora risulta ricoverato in terapia intensiva. La prognosi è riservata. Ora sono in corso accertamenti per far luce sulla dinamica del grave infortunio. Non è chiaro chi abbia dato l’allarme ma pare che un passante si sia reso conto di quanto accaduto, mettendo subito in moto la macchina dei soccorsi. Ieri mattina, in un incendio avvenuto in appennino, a Guiglia dove ha preso fuoco una legnaia un’altra persona è rimasta lievemente ferita.

v. r.