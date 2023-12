Incidente all'alba: esce di strada e si ribalta, 30enne morto sul colpo

Soliera (Modena), 15 dicembre 2023 – Incidente mortale alle prime luci dell’alba, in via Limidi, a Soliera, in prossimità della rotonda con via Corte e via Croce Lama. A perdere la vita un automobilista di 30 anni, F.S. che dopo aver perso il controllo del proprio veicolo, una Toyota, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada e la macchina si è ribaltata su se stessa.

Probabilmente il mezzo si è schiantato contro un muretto. Nulla da fare per il giovane 30enne che è morto sul colpo. Sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine.

Pare che non ci siano altri mezzi coinvolti e che il ragazzo abbia fatto tutto da solo.