Grave incidente ieri, nel primo pomeriggio, intorno alle 13 in via Geminiano Zanasi, a Casinalbo di Formigine. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate lateralmente e l’impatto è stato particolarmente violento. Ad avere la peggio è stata una donna di 67 anni: per estrarla dalle lamiere, infatti, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, giunti subito sul posto insieme ai sanitari del 118.

La 67enne è stata quindi stabilizzata sul posto dagli operatori, arrivati sul luogo dell’incidente con automedica e ambulanza. La donna, gravemente ferita, è stata poi trasportata d’urgenza all’ospedale di Baggiovara dove si trova ora ricoverata con una prognosi di 30 giorni a causa delle numerose ferite riportate nell’impatto. Sul posto, ieri, sono intervenuti anche i carabinieri di Formigine che hanno effettuato i rilievi di rito al fine di ricostruire la dinamica dello schianto. Lo scontro frontale-laterale, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato causato da una mancata precedenza da parte di uno dei due veicoli ma le indagini sono ora in corso. Illeso, fortunatamente, il conducente del secondo veicolo coinvolto nell’impatto, trasportato comunque in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti clinici.