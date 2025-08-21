Incidente a Colombaro, rifiuta l’alcoltest: denunciato

S’intensificano, con il mese di agosto, i controlli stradali da parte della Polizia Locale di Formigine, con particolare attenzione all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, oltre che a condotte che possano mettere a repentaglio la sicurezza della circolazione viaria. Nell’arco degli ultimi sei mesi, sono stati 1.675 i veicoli controllati, mentre 16 persone sono state sanzionate (amministrativamente o penalmente) per condotte legate all’abuso di sostanze; di queste, la metà aveva un’età compresa tra i 25 e i 35 anni, a suggerire la necessità di vigilare con attenzione su quanto accade sulle strade del territorio.

L’ultimo episodio risale ai giorni scorsi quando la pattuglia della polizia locale di Formigine ha eseguito i rilievi relativi ad un incidente stradale accaduto su via Maranello, nella frazione di Colombaro. Il conducente aveva infatti perso il controllo dell’autovettura uscendo dalla sede stradale e terminando la sua corsa contro un albero a bordo strada. L’autista, un ventiquattrenne straniero, residente da tempo in provincia di Modena, circolava con patente straniera senza aver provveduto alla conversione con documento italiano. L’uomo è stato sanzionato per la violazione ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ha rifiutato gli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di bevande alcoliche.