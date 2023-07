Incidente sul lavoro a Pievepelago, 46enne muore travolto dal suo camion

Pievepelago (Modena), 18 luglio 2023 – Tragedia sul lavoro questa mattina a Pievepelago dove un uomo ha perso la vita travolto dal suo camion. Erano circa le 11 quando si è verificato l’incidente, sulla cui dinamica sono ora in corso accertamenti, in via Isola Lunga.

L’autista 46enne è rimasto schiacciato dopo essere sceso dalla cabina per sistemare il rimorchio e, purtroppo, a nulla è valso l’intervento dei sanitari.