Incidente a Serramazzoni: Tasso in mezzo alla strada. Auto sbanda, un ferito sull'Estense

Paura per un incidente che si è verificato nella notte tra sabato e domenica sull’Estense, a poche decine di metri dall’incrocio di Riccò-Pazzano. Una Opel Astra con a bordo due persone, intorno alle 4.30 è uscita di strada mentre viaggiava in direzione Modena, pare a causa di un tasso che ha attraversato la carreggiata. Uno dei due uomini è stato portato all’ospedale di Baggiovara ma non sarebbe in gravi condizioni. L’altra persona a bordo, invece, non avrebbe necessitato di cure sanitarie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Visibilmente danneggiata l’auto, rimossa dall’Autosoccorso Pavullese Covili.