Incidente in A1 tra Bologna e Modena: camion fa salto di carreggiata

Modena, 19 giugno 2023 – Ancora un grave incidente sull’autostrada A1 nel tratto tra Modena sud e Valsamoggia, alle porte di Bologna. E, per l’ennesima volta, protagonista del terribile incidente è un camion che trasportava un carico di fibre di alluminio. Per fortuna, insomma, non si tratta di un carico pericoloso o infiammabile.

Lo schianto è avvenuto al km 175 in territorio modenese, e ha coinvolto – oltre al mezzo pesante – anche tre auto. Il camion ha sfondato il guard rail e invaso la carreggiata opposta, perdendo anche una parte del carico.

Le code

Al momento, il traffico defluisce su una corsia verso Milano e su due in direzione di Bologna. Tra Modena nord e Valsamoggia verso Bologna si registrano 6 chilometri di coda in aumento, e 8 dopo Vasamoggia verso Milano.

Le uscite consigliate

A chi viaggia verso Bologna è consigliato uscire a Modena nord e rientrare in autostrada a Valsamoggia dopo aver percorso la statale 9 via Emilia.

Per chi viaggia verso Milano e arriva dall’A14 (Ancona), si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale e di rientrare a Modena Sud dopo aver percorso la solita via Emilia.

Per chi va verso Milano ma viene dall’A1 e quindi da Firenze, si consiglia di uscire a Bologna Casalecchio, percorrere la SP569 Bazzanese, seguire la SS9 Via Emilia e rientrare a Modena Sud.

Per le lunghe percorrenze dirette a Milano e provenienti da Ancona, si consiglia di seguire la A13 e poi la A4 in direzione Milano. Per chi proviene da Firenze, seguire A11, A12 ed infine la A15. Percorsi inversi per chi è diretto verso Ancona/Firenze.