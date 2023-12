Incidente A1 oggi a Modena: scontro tra 3 auto, due feriti gravi

Roma, 26 dicembre 2023 – Sei feriti, di cui due gravi, nell’incidente avvenuto poco dopo le 11, sull’autostrada A1 al km 158 nel tratto compreso tra Modena sud e Modena nord verso Milano.

Nel luogo dello schianto, che ha visto coinvolte tre auto, si registrano sette chilometri di coda in direzione Milano. In direzione Bologna si è formato un chilometro di coda per i curiosi.

Incidente in A1 a Modena il giorno di Santo Stefano, lunghe code per ore in direzione Milano

Due le auto che hanno riportato i danni maggiori, in una viaggiava una famiglia di 5 persone con tre bambini e due persone adulte.

Dei sei feriti, cinque compresi i bimbi sono stati portati in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, la polizia stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia.

I pompieri intervenuti da Vignola e da Modena hanno dovuto tagliare le lamiere per liberare un conducente incastrato nell'abitacolo.

Agli automobilisti diretti verso Milano, Autostrade consiglia di uscire a Modena sud e percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in autostrada a Modena nord.