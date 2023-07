Incidente al Gio Bar, auto sfonda vetrata, miracolosamente nessuna vittima

Erano tranquillamente seduti ai tavolini, a consumare la propria colazione. All’improvviso hanno notato un’auto arrivare verso di loro a tutta velocità. "era come se ci avesse puntato", spiegano. All’improvviso la vettura ha fortunatamente sterzato, per poi schiantarsi contro una fioriera in cemento che ha divelto la vetrata. All’interno del locale erano presenti altri clienti. Si è sfiorata la tragedia, ieri mattina, all’interno del Gio Bar del centro commerciale Sacca. La conducente del mezzo che ha provocato l’incidente è una 79enne in possesso di patente B, rinnovata a maggio. Ieri guidava una minicar e, nel tentativo di parcheggiare, ha sfondato la vetrina del bar: poco distante erano seduti alcuni clienti che sono rimasti letteralmente pietrificati.

"Dopo ripetuti incidenti – spiegano i residenti – avvenuti anche all’interno dell’area condominiale, questa donna ha guidato per un po’. Poi si è rimessa al volante e sono ripartiti i guai. Alla fine ha acquistato una minicar e oggi (ieri, ndr) era a bordo di un’altra vettura, sostitutiva. Speriamo non le diano in mano altri mezzi". Ieri mattina, a seguito del pericoloso schianto, sono poi intervenuti gli agenti della polizia locale per i necessari rilievi e i vigili del fuoco. "E’ una signora conosciuta – spiegano alcuni cittadini presenti ieri mattina allo schianto – ha causato tanti incidenti negli anni. Avrebbe potuto essere una tragedia se non ci fosse stata la barriera, ovvero la fioriera in cemento, che ha arrestato la corsa. Senza infatti la fioriera la vettura sarebbe entrata nel bar. La conducente – concludono – ha effettuato una curva a tutta velocità e non ha neppure frenato. Per fortuna non è accaduto nulla di grave – sottolinea la titolare del locale – ma i clienti erano all’esterno quando è successo e avrebbe potuto investirli". Sull’episodio sono ora in corso accertamenti. La donna non avrebbe riportato ferite.

v.r.