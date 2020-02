Castelfranco Emilia (Modena), 10 febbraio 2020 - Sono gravi le condizioni di un bambino di quattro anni rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri mattina lungo via Emilia Est, in località Cavazzona di Castelfranco Emilia: è ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna in prognosi riservata.

Il piccolo era sull’auto con la mamma e il papà. Da quanto emerge dai primi rilievi pare stesse viaggiando sistemato sull’apposita seggiolino per il trasporto dei bambini collocata sul sedile posteriore dell’auto, una Lancia Y. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13. Al volante in quel momento c’era la mamma, 33 anni, seduto accanto a lei nel sedile del passeggero il marito, 38enne, entrambi residenti a Castelfranco Emilia.

La dinamica esatta di quanto accaduto è ancora al vaglio della polizia stradale che si sta occupando dei rilievi dell’incidente. Da quanto ricostruito dagli agenti, l’utilitaria stava viaggiando lungo la via Emilia in direzione Bologna. Improvvisamente, giunta all’altezza della frazione Cavazzona, la donna al volante ha perso il controllo del mezzo; l’auto ha cominciato a zigzagare vistosamente, la 33enne ha cercato disperatamente di rimettere la Lancia in carreggiata, ma non c’e’ riuscita; l’auto ha finito la sua corsa contro uno degli alberi che costeggiano la strada in quel tratto rettilineo.

Un impatto violentissimo, l’automobile dopo lo scontro contro la pianta è finita carambolando in mezzo al prato, fermandosi ad alcune decine di metri dalla via Emilia. Nello schianto il bambino che sedeva dietro è stato sbalzato violentemente in avanti, mentre la mamma e il papà, rimasti all’interno dell’abitacolo, hanno subito traumi nonostante l’attivazione degli airbag. I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto si sono precipitati i mezzi del 118 compreso l’elisoccorso, una squadra dei vigili del fuoco per estrarre i feriti rimasti incastrati nell’abitacolo dell’auto e la polizia stradale. Mamma, papà e il piccolo, una volta stabilizzati sul posto, sono stati tutti trasportati all’ospedale Maggiore di Bologna.

Mentre i genitori nell’impatto hanno riportato diversi traumi per fortuna nessuno particolarmente grave, a preoccupare maggiormente sono le condizioni del bambino che, una volta arrivato al pronto soccorso dell’ospedale bolognese è stato sottoposto a lungo ad accurati accertamenti da parte del personale medico prima di essere ricoverato.

La polizia stradale è rimasta a lungo sul posto, ascoltando automobilisti di passaggio testimoni dell’incidente ed eseguendo le misurazioni di legge per la ricostruzione della dinamica. Il traffico in quel tratto è stato rallentato nel momento dei soccorsi ma non è stato necessario chiudere la via Emilia.