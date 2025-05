Incidente a Campogalliano: morto in moto Marco Malagoli, l’amico è grave

Campogalliano (Modena), 5 aprile 2025 – Una domenica di sole, una mattinata di primavera per uscire in moto, la sua grande passione. Un giro sulla due ruote che, però, si è rivelato fatale.

Marco Malagoli, 65enne residente a Rovereto (Novi), è morto ieri mattina in un tragico incidente stradale avvenuto a Campogalliano, in via Canale Carpi, all’altezza di Panzano.

Era da poco passato mezzogiorno quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine, si è verificato lo scontro tra un’automobile e due moto. Il silenzio della campagna è stato rotto dal rumore secco di lamiera. Tremenda la scena che si è presentata ai soccorritori: la macchina bianca, una Giulietta, quasi completamente sprofondata dentro al fosso che costeggia la carreggiata, la parte anteriore devastata. Proiettato a molti metri di distanza, il corpo di Marco Malagoli, la sua moto a terra. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava viaggiando in compagnia di un altro centauro, in direzione Carpi.

Ancora da chiarire se l’auto, guidata da un 51enne, provenisse dall’opposta corsia di marcia, o più probabilmente secondo il racconto di qualche passante, sia uscita da un passo laterale alla strada.

In ogni caso, l’impatto è stato improvviso: Marco Malagoli è stato sbalzato dalla sella della sua moto e l’impatto con il suolo è stato fatale.

L’amico centauro che viaggiava con lui, un 66enne, sulla propria moto, è stato portato in ambulanza all’ospedale di Baggiovara con gravi lesioni, ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Illeso invece il conducente della macchina.

Sul posto si sono recati immediatamente i mezzi di soccorso che hanno tentato in ogni modo di salvare la vita al 65enne di Rovereto, ma invano.

Presenti gli agenti della Polizia Locale che hanno regolato il traffico con le necessarie deviazioni, ed effettuato tutte le misurazioni utili a ricostruire la dinamica del terribile incidente.

In supporto, anche i Carabinieri. Sgomento in paese per la tragica morte di Malagoli, “che lascia la moglie e una figlia, un uomo riservato, e che oltre alla famiglia aveva una grande passione per lo sport. La bicicletta, almeno due o tre volte a settimana, e la moto, che lui considerava la sua ‘principessa’”.

La vittima pare che fosse attualmente in pensione dopo aver lavorato in una officina.

Le esequie, già fissate, saranno curate dalle onoranze Elide.