Investito e ucciso da un’auto in piena notte nel Modenese

Castelvetro (Modena), 13 ottobre 2024 - È stato versato ancora del sangue sulle strade della provincia di Modena, dove questa notte intorno alle tre un pedone è stato investito e sbalzato da un’auto in transito lungo la Via Statale - Sp569 in località Ca’ di Sola nel comune di Castelvetro.

Qui stando alle prime ricostruzioni l’uomo è stato centrato da un’auto a bordo della quale si trovavano un ragazzo di 22 anni e una giovane di 21, che risultano illesi. Per cause ancora tutte in via di accertamento l’auto non è riuscita a evitare lo scontro col pedone che a seguito del tremendo impatto è stato sbalzato e ha perso la vita.

Inutili i soccorsi tempestivi del 118, accorso sul posto nella notte con ambulanza e automedica. Nella notte sono intervenuti in via preventiva anche i vigili del fuoco e i carabinieri, ai quali sono stati affidati gli accertamenti di rito sull’incidente mortale.