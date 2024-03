Tragico incidente al maneggio: oggi il funerale di Arianna Giaroli, in centinaia alla camera ardente

Modena, 11 marzo 2024 – “Sono una ragazza semplice che ama i cavalli". Arianna Giaroli sorride nella fotografia che la ritrae e immortala per sempre la bellezza e la spensieratezza dei suoi 13 anni.

Oggi è il giorno del grande dolore, quello dell’ultimo saluto: già da ieri mattina, centinaia di persone si sono recate al Terracielo Funeral Home di Carpi per portarle un fiore, stare vicino ai genitori, al fratello, ai nonni e ai parenti.

Un flusso continuo di amici e familiari che, con la loro presenza, hanno voluto testimoniare l’affetto e il bene che Arianna ha saputo seminare durante la sua, pur breve, vita. E qui, oggi alle 14, tutti si riuniranno per l’estremo saluto alla dolce amazzone.

I cavalli infatti erano la sua passione, coltivata negli anni: proprio in onore di questo suo amore, ieri pomeriggio le sue compagne di corso del circolo ippico di San Martino in Rio ‘Il Vigneto’ e anche quelle del circolo ‘Il Panaro’, di San Cesario sul Panaro, si sono presentate con la divisa da equitazione, quella formale utilizzata per le gare: pantaloni bianchi, stivali neri, giacca blu e il cap sotto il braccio.

Un gesto simbolico per rendere onore ad Arianna.

Presenti anche i compagni di classe, la terza media delle scuole Guido Fassi e tanti amici dei genitori Federico e Sara.

Incredulità, smarrimento, dolore, in un silenzio surreale rotto solo dalle lacrime e dalle parole di conforto: "Siamo qui per abbracciare Arianna".

Arianna e i cavalli, quelli che amava disegnare, lei che già sapeva cosa avrebbe fatto da ‘grande’: aprire una fattoria didattica con i cavalli, anzi, un ranch nel Texas e diventare addestratrice di questi animali.

Una vita piena di sogni che le è stata strappata dopo il tragico incidente al maneggio di San Martino in Rio, quando giovedì pomeriggio è stata colpita dal calcio di un cavallo che stava facendo passeggiare.

Preghiere, speranze, che sono svanite venerdì quando i medici hanno costatato che non c’era più nulla da fare per la giovane.

I genitori, quale estremo gesto di generosità, hanno autorizzato la donazione degli organi della figlia. Anche la dirigente scolastica delle medie Fassi, Chiara Penso, è andata ieri a portare un ultimo saluto ad Arianna.

"Sabato mattina abbiamo lasciato andare le emozioni, perché i suoi compagni di classe avevano bisogno di dare libero sfogo ai pensieri in questa tragedia che stanno vivendo, più grande di loro e anche di noi adulti. Hanno disegnato un cuore grande, da esporre fuori la scuola, come per gridare a tutto il mondo esterno che loro, Arianna, non la dimenticheranno mai".

Sull’incidente la Procura ha aperto un’inchiesta. I carabinieri stanno indagando per ricostruire con esattezza l’accaduto e capire se possano esserci profili di responsabilità penale.