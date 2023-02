Incidente a Cavezzo (Modena): frontale a Ponte Motta, un morto

L'incidente a Cavezzo

Cavezzo (Modena), 15 febbraio 2023 – Tragedia questa mattina alle 8.40 a Ponte Motta di Cavezzo, lungo la provinciale. Un mezzo cassonato si è scontrato frontalmente con un’auto nel tratto di via Cavour e il conducente del furgone è morto sul colpo.

La vittima è un sessantenne dipendente di un’azienda della zona.

Pare che uno dei due veicoli abbia invaso la corsia opposta, non è escluso che l’autista del furgone abbia avuto un malore ma le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Cavezzo. Ferite lievi per l’altro automobilista.

La strada è stata chiusa.