Incidente col trattore nel bosco, uomo di 76 anni muore a Monchio di Palagano

Modena, 11 aprile 2025 – Tragedia in provincia di Modena: un uomo di 76 anni, Luigi Pugnaghi, originario di Montefiorino e residente a Sassuolo, è morto a seguito di un incidente col trattore avuto in un bosco di Monchio di Palagano mentre stava tagliando della legna.

Il corpo è stato rinvenuto ieri sera poco dopo le 21 e a condurre tutti gli accertamenti del caso sono stati i carabinieri.

Secondo le prima informazioni, sulla dinamica si propende per una caduta dal mezzo, che transitava in una zona impervia.

La tragedia è avvenuta in via La Campagna ed il 118 giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso.