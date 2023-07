Incidente con la moto a Castelfranco (Modena), 23enne muore all’ospedale

Modena, 11 luglio 2023 – Un motociclista di 23 anni (D.G. le sue iniziali) è morto all’ospedale di Baggiovara dove era ricoverato da venerdì in seguito ad un incidente stradale avuto mentre era in sella alla sua moto a Castelfranco Emilia, in via Mavora.

Il 23enne è stato coinvolto in un incidente con un’auto guidata da un 64enne ed un autocarro che aveva alla guida un 44enne, come risulta dagli accertamenti della polizia locale. L’impatto è avvenuto in via Mavora, in direzione via Emilia e il motociclo si sarebbe prima scontrato con l’autovettura, un impatto che avrebbe poi coinvolto anche l’autocarro. Portato subito all’ospedale, il motociclista è deceduto appunto nella giornata di lunedì.