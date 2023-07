Incidente di Vignola, ancora gravi le condizioni della 17enne investita

È ancora ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara (la prognosi rimane riservata) la 17enne A.B., che nel tardo pomeriggio di domenica (erano circa le 19) è stata travolta da una moto lungo via Per Spilamberto, mentre lei si trovava a piedi con la sua famiglia lungo il pedonale che costeggia la medesima via. Nell’incidente, come è noto, ha perso la vita la 52enne Monica Pioppi, dipendente della Fondazione Ant di Vignola, molto stimata e conosciuta in tutta Vignola e a Guiglia, dove abitava. La 17enne, figlia del compagno di Monica, ha riportato gravi ferite alla testa. Poco dopo l’impatto con la due ruote, quando sono intervenuti i soccorsi, è sempre rimasta comunque cosciente.