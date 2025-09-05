Tragico incidente domestico a Lama Mocogno, cede la ringhiera di casa: precipita da 3 metri e muore

Modena, 5 settembre 2025 – Tragico infortunio domestico ieri sera a Lama Mocogno. Un uomo di 71 anni è morto dopo essere caduto all’interno della sua proprietà. Infatti il pensionato - in base a quanto è emerso - è precipitato all’improvviso da un’altezza di circa tre metri a seguito del cedimento di una ringhiera della sua abitazione.

L’incidente domestico si è verificato intorno alle 21 sulla via Giardini, a Lama Mocogno. Pare sia proprio questa la sfortunata dinamica che ha coinvolto il pensionato.

All’arrivo dei sanitari del 118, giunti sul posto con automedica e ambulanza purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Il 71enne è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto al suolo, dopo appunto la rovinosa caduta sull’asfalto. Sul posto, per gli accertamenti di rito, i carabinieri che sono rimasti a lungo sul posto al fine di ricostruire la dinamica.