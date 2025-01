Incidente a Modena, famiglia travolta sulle strisce

Modena, 25 gennaio 2025 – Un’altra giornata caratterizzata da gravi incidenti sulle strade quella di ieri in città.

Ieri pomeriggio una mamma è stata travolta mentre attraversava la strada con i suoi due bimbi: uno per mano, l’altro nel passeggino. L’investimento si è verificato all’incrocio con via Delle Suore e Canaletto. La giovane donna stava appunto attraversando sulle strisce pedonali dopo essere uscita da scuola.

Ciclista travolto a Modena: sul posto le ambulanze del 118

All’improvviso è arrivata un’auto, proveniente da via Canaletto, che stava svoltando verso via Delle Suore che ha travolto la famiglia. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza.

Fortunatamente per i due piccoli solo tanta paura ma nessuna lesione. La donna, invece, ha riportato diversi traumi soprattutto ad una gamba ed è stata trasportata in ospedale, a Baggiovara in codice di media gravità. La mamma era appena uscita dal complesso educativo che fa angolo con Canaletto e Suore dove aveva appena ritirato il bimbo più grande, appunto.

Sul posto è accorsa prontamente anche una pattuglia della Polizia Locale che sta ora effettuando gli accertamenti di rito al fine di ricostruire la dinamica. Illeso il conducente del mezzo. Qualche minuto prima le ambulanze dei sanitari del 118 erano accorse in via Paolucci dove un’auto aveva appena travolto un ciclista intento ad attraversare la strada.

L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice di media gravità. E ancora: un uomo è stato investito mentre attraversava la strada, intorno alle 17 nei pressi dello stadio. In questo caso fortunatamente l’uomo non avrebbe riportato gravi conseguenze. Ora gli accertamenti sui diversi incidenti sono in corso da parte della polizia locale.

v.r.