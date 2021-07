Modena, 4 luglio 2021 - "La Ferrari è vicina a lui e alla sua famiglia, fin dal primo momento". Sono stabili le condizioni del meccanico del reparto corse del Cavallino investito sabato da una monoposto durante il ’Ferrari day’ al circuito cittadino allestito al Novi Sad. Ricoverato in terapia intensiva dopo il lungo intervento chirurgico, l'uomo ha subìto l’amputazione del piede destro, compromesso irrimediabilmente dall’alettone della SF70H che, pur non ad alta velocità, gli è andata addosso tranciando l’arto.

Incidente allo show della Ferrari: meccanico investito dalla monoposto

"La Ferrari si è naturalmente subito attivata per garantire al collega e alla sua famiglia tutto il sostegno necessario sotto ogni punto di vista sia in questa fase che in futuro. – dice una nota del Cavallino – Su espressa richiesta della famiglia, non verranno forniti ulteriori aggiornamenti".

Cosa sia accaduto sabato mattina si vede riguardando il video dell'incidente: quando la Ferrari è uscita dalla curva è piombata in avanti andando contro le protezioni e il meccanico stesso. Immediati i soccorsi dei sanitari e il ricovero a Baggiovara. Gli altri meccanici, con le mani nei capelli, hanno subito capito la gravità della situazione e il danno provocato dall’alettone che, a quella velocità, è diventato una lama.

Sul fatto c’è il massimo riserbo da parte di Ferrari, che non commenta l’accaduto e non fa trapelare nulla di più sulle condizioni del meccanico, anche nel rispetto della volontà della famiglia.

La gravità delle lesioni riportate dal meccanico, però, come spiegato da esperti giuristi, fa presupporre che la giustizia dovrà muoversi. La procura potrebbe dunque delegare le forze dell’ordine a ricostruire la dinamica del dramma e a fare accertamenti sul circuito (prima che venga smantellato) affidando le verifiche perfino all’Ispettorato del lavoro, trattandosi comunque di un infortunio sul lavoro. L’ipotesi, al momento, è quella del guasto o dell’errore umano: comprensibilmente disperato il pilota alla guida della monoposto anche se solo gli accertamenti tecnici sulla vettura - di certo già avviati da Ferrari -potranno fare luce sull’accaduto. Per il momento, comunque, la Procura non si sarebbe ancora mossa.