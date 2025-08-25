Schianto contro un furgone del corriere: morto un motociclista di 21 anni

Modena, 25 agosto 2025 – Tragico incidente oggi pomeriggio poco dopo le 17 nella frazione di Brodano, lungo la via per Spilamberto. A perdere la vita è stato un giovane motociclista di solamente 21 anni (B. A. le sue iniziali) residente a Valsamoggia nel Bolognese, che per cause ancora in corso di accertamento, è andato a schiantarsi contro un furgone del corriere Bartolini, riportando purtroppo ferite gravissime. L’incidente è avvenuto all’altezza del parcheggio del Bricolin.

I soccorsi sono stati immediatamente allertati e il 118 ha provveduto a inviare sul posto sia l’automedica che l’ambulanza. Il personale del soccorso, prontamente giunto sul luogo dello schianto, ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione, ma le ferite riportate dal giovane motociclista erano troppo gravi e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto, per i rilievi di legge, è intervenuto il personale della polizia locale delle Terre di Castelli. Gli agenti si sono occupati della viabilità e hanno poi provveduto a chiudere la strada al transito per diverse ore.