Incidente gravissimo a Castelvetro: 64enne cade dalla bicicletta

Grave incidente nel primo pomeriggio di ieri a Castelvetro. Un ciclista, per cause ancora in corso di accertamento, poco dopo le 14 è caduto rovinosamente al suolo lungo via Ossi, all’altezza dell’intersezione tra questa strada con via Collecchio, rimanendo ferito in modo serio. Per questo motivo i sanitari giunti sul posto per prestare i necessari soccorsi, hanno disposto il suo trasporto d’urgenza all’ospedale di Baggiovara. L’uomo è in terapia intensiva in prognosi riservata. Si tratta di G.B, 64 anni, residente a Modena, che pedalava sulla sua bici da corsa: non è escluso che la caduta sia conseguenza di un malore. C’è anche l’ipotesi che abbia urtato una buca con una ruota. Sulla dinamica sta indagando già da ieri la Polizia locale del corpo unico dell’Unione comuni Terre di Castelli, intervenuta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi di legge.

m.ped.