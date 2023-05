Incidente in bici: uomo gravissimo

Una persona è ricoverata in gravissime condizioni, in terapia intensiva, dopo un incidente ieri pomeriggio in via Circonvallazione Sud Est a Sassuolo.

Si tratterebbe di un uomo tra i 50 e i 60 anni, italiano, che ieri in serata non era ancora stato identificato. Da chiarire cosa sia successo.

E’ stato trovato a terra accanto a una bicicletta e subito sono stati chiamati i soccorsi.

Il 118 ha trasportato il ferito a Baggiovara, dove è in prognosi riservata.

La Polizia locale si è occupata dei rilievi e dovrà guardare i filmati delle telecamere per ricostruire l’accaduto.

Non è chiaro se il ciclista sia caduto in maniera accidentale oppure se sia stato urtato da un mezzo e se il mezzo in questione si sia poi allontanato.