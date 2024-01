Incidente in ditta. Ma è solo un test. Sul cellulare arriva l’Alert

Un test di allarme per la popolazione in caso di incidente in un’azienda soggetta alla direttiva Seveso, vale a dire imprese che gestiscono sostanze pericolose. È la sperimentazione in programma oggi a Modena a partire dalle 12 quando ancora una volta IT-Alert, il sistema di allarme pubblico nazionale, si attiverà su un’area di due chilometri di raggio attorno alla ditta Scam Spa, che si occupa di agrofarmaci e biostimolanti, in strada Bellaria. In occasione del test è stato allestito un punto di coordinamento avanzato della Protezione civile nella sede della polisportiva Gino Pini, in viale Pio la Torre 61, quindi nell’area interessata.

Saranno circa un centinaio i volontari di protezione civile coinvolti. "Il messaggio – spiega il dirigente della Protezione civile dell’Agenzia regionale Francesco Gelmuzzi – arriverà sui cellulari accesi e con connessione telefonica di coloro che si troveranno nelle zone target o che transiteranno nell’area stessa nell’arco di un’ora, il tempo in cui resterà ‘in aria’ il messaggio".

Ma perché si è scelto Modena e proprio quell’area per la sperimentazione? "Modena è Comune capoluogo, la zona individuata è vicina all’autostrada, con tante arterie di attraversamento". Nell’area test sono presenti scuole, aree di elevato affollamento, centri commerciali e produttivi. Per motivi legati alla tecnologia utilizzata anche le aree prossime all’area test e i centri limitrofi – Formigine, Castelnuovo, Spilamberto, San Cesario, Castelfranco – potrebbero comunque ricevere la notifica. Dopo il test generale che si è tenuto a luglio in tutta l’Emilia-Romagna e quello di fine dicembre scorso in provincia di Rimini per la simulazione del collasso della diga del Conca, questa terza sperimentazione ha il doppio obiettivo di rendere il sistema più familiare ai cittadini e testare la funzionalità su porzioni ridotte e circoscritte di territorio. "A metà febbraio si deciderà se rendere definitivamente operativo questo sistema".

Una volta terminata la fase di sperimentazione, l’It-Alert potrà essere usato per diramare ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili solo in caso di alcune specifiche tipologie di emergenza: maremoto generato da sisma; collasso di una grande diga; attività vulcanica; incidenti nucleari o emergenze radiologiche; incidenti a stabilimenti soggetti alla direttiva Seveso; precipitazioni intense.

Gianpaolo Annese