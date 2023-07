Incidente in via Radici Nord a Tressano, conducente e passeggero feriti

Soccorsi mobilitati ieri notte per un incidente accaduto in via Radici Nord, a Tressano di Castellarano, nel Reggiano. Per cause al vaglio del carabinieri, un’autovettura condotta da una giovane ventenne abitante a Castellarano ha sbandato, finendo fuori strada, tra la vegetazione. Inizialmente, soprattutto per la dinamica dell’incidente, si è temuto il peggio per le persone a bordo. E’ stata allertata la centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto ambulanza e personale sanitario. Sono arrivati i mezzi di soccorso per assistere la ragazza al volante, rimasta ferita insieme a uno dei ragazzi (anche loro ventenni e abitanti a Castellarano e Prignano) che erano con lei. Uno di loro è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale a Sassuolo, con la giovane conducente, mentre il secondo ragazzo è rimasto fisicamente illeso.