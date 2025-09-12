Tragico incidente sul lavoro nel Modenese: precipita nel vuoto nel cantiere di un caseificio e muore a 59 anni

Modena, 12 settembre 2025 – Ennesimo tragico infortunio sul lavoro questa mattina a Montecreto, in via provinciale.

Un operaio di 59 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio.

Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118 con automedica e ambulanza ed è atterrato poco dopo anche l’elisoccorso di Pavullo ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Sul posto per i rilievi i carabinieri di Sestola e Fanano.

Pare che l’uomo - di Lama Mocogno - stesse lavorando su un ponteggio montato in un cantiere in corso all’interno di un caseificio quando - per cause in corso di accertamento appunto - è precipitato nel vuoto, morendo sul colpo.

Sul posto anche la medicina del lavoro per i necessari rilievi