Vita spezzata sul lavoro a 44 anni: cede la copertura, volo di 6 metri. Muore sotto gli occhi dei colleghi

Modena, 29 maggio 2024 – Un’altra tragedia sul lavoro colpisce Modena. E’ successo ieri mattina, in zona Madonnina: un 44enne umbro – Gaetano Ruiz De Ballesteros – è precipitato dal tetto ed è morto praticamente sul colpo. Da una prima ricostruzione pare che l’uomo, un geometra residente nella provincia di Perugia, stesse effettuando un sopralluogo quando, all’improvviso, parte della copertura ha ceduto sotto i suoi piedi.

E’ piombato al suolo facendo un volo nel vuoto di circa sei metri, l’impatto al suolo non gli ha lasciato scampo. Purtroppo all’arrivo dei soccorsi per lui non vi è stato nulla da fare.

L’infortunio mortale si è verificato in un capannone in disuso, in via Monti, all’angolo con strada Barchetta, nell’ex sede della Gls dove sono in corso lavori appunto di recupero dell’immobile. Il geometra era in trasferta nella nostra città per conto di una ditta di Perugia e stava lavorando sulla copertura del capannone insieme ad alcuni colleghi.

Il cedimento durante l’ispezione è stato improvviso è l’uomo è precipitato nella parte interna della ditta. I colleghi si sono resi subito conto di quanto accaduto e hanno raggiunto il 44enne, a terra, esanime.

Subito hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza.

Accorsi anche gli agenti della Volante, che si occupano delle indagini e gli esperti dell’Ispettorato del lavoro impegnati, insieme ai poliziotti della Questura, a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Gli operatori dovranno anche verificare se la vittima fosse stata dotata dei necessari strumenti di sicurezza, come l’imbracatura.

La salma è stata trasferita dalle onoranze funebri Gibellini in medicina legale a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’eco della tragedia è rimbalzata in Umbria dove il 44enne viveva. Era residente a Gualdo Tadino (Perugia).

“Una tragedia e un dolore che colpisce tutta la comunità” ha detto il sindaco del posto Massimiliano Presciutti. “Non ci sono parole per descrivere una cosa del genere, l’ennesimo ingiustificato ed ingiustificabile incidente sul lavoro. Sono distrutto, faremo di tutto e tutto ciò che serve per stare vicino alla famiglia”.

Gaetano Ruiz de Ballesteros aveva 44 anni, una compagna e una figlia di 4 anni. Era anche il più grande di altri tre fratelli, due uomini e una donna, impegnati nel sociale. Una famiglia molto conosciuta e ora spezzata dall’ennesima tragedia.

Lo scorso anno sono stati 15 gli infortuni mortali in provincia di Modena, di cui la metà nel settore costruzioni. Una piaga che continua a sollevare polemiche e richieste, da più voci, di maggiore sicurezza e controlli.