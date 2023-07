Incidente a Modena tra auto: donna gravissima

Modena, 16 luglio 2023 – Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera alle 20.45 circa in via per Riolo, nell’omonima frazione di Castelfranco. Coinvolti due mezzi, con una donna rimasta incastrata nell’abitacolo della sua auto: si tratta di una 51enne ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Baggiovara dove è stata presa in carico dal Trauma team. Ferite più lievi per tre giovani di 20, 21 e 22 anni. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.