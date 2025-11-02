Incidente mortale sull’A1, schianto contro il guardrail: a bordo erano in 2

Unione Europea: “Più unità”

Modena
I vigili del fuoco di Vignola hanno estratto dall’abitacolo una persona, mentre l’altra è deceduta nell’impatto. L’auto viaggiava in direzione nord

Modena, 2 novembre 2025 – Tragedia sull’A1 poco prima dell’ora di pranzo. I vigili del fuoco del distaccamento di Vignola (Mo) sono intervenuti alle ore 12.07 per un grave incidente stradale sull’A1 al km 159, in direzione Nord.

Un'autovettura si è scontrata contro il guardrail. A bordo c’erano due persone. Sono stati i vigili del fuoco, intervenuti con una squadra arrivata sul posto con un’auto pompa serbatoio, a soccorrerle.

Uno dei due occupanti è morto a causa dell’impatto, l’altro era rimasto incastrato nell'abitacolo e i vigili l’hanno estratto, consegnandolo alle cure del 118 presente sul posto.

Indagini in corso sulla dinamica di quando accaduto, è intervenuta anche la polizia autostradale.

