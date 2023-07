Incidente a Modena: malore in auto, esce di strada e muore a 29 anni

Modena, 2 luglio 2023 – È probabilmente un malore la causa dell'incidente avvenuto nella serata di ieri in via De' Gavasseti a Modena dove un automobilista ha perso il controllo del veicolo uscendo di strada. All'arrivo dei soccorsi era in arresto cardiaco ed è morto nella notte all'ospedale di Baggiovara. Si tratta di un 29enne di origini albanesi, x.m., residente in città.

L'uomo era alla guida di una Volkswagen Polo e intorno alle 21.30 si stava dirigendo verso viale Autodromo provenendo da via Po. All'altezza del civico 45 ha perso il controllo dell'automobile che è andata a sbattere contro un cassonetto dei rifiuti dall'altra parte della strada. Non sono stati coinvolti altri veicoli. All'arrivo dei soccorsi del 118 è stato rianimato sul posto per essere poi trasportato all'ospedale di Baggiovara, in terapia intensiva, dove è morto intorno alle 4 di notte. La Polizia locale ha svolto i rilievi e il Pm di turno non ha disposto provvedimenti a carico dei veicolo.