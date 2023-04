Incidente mortale "Stop non rispettato dal camionista"

A giugno del 2021 una terribile tragedia della strada colpì una famiglia: a seguito di un incidente avvenuto al bivio con la Nuova Estense, a Pavullo perse la vita una coppia di 60enni. A travolgerli, un camionista 30enne a processo per duplice omicidio stradale. Nei giorni scorsi si è svolta l’udienza, nel corso della quale il giudice si è riservato — e deciderà alla prossima udienza — in merito al fatto di disporre o meno un’eventuale perizia. Come risulta dai rilievi effettuati sul posto dalla Polizia, l’imputato "non si fermò allo Stop" urtando frontalmente la moto condotta dalla vittima, che percorreva la Statale con direzione Pavullo. La Polizia Stradale ha elevato nei confronti dell’imputato la relativa contravvenzione per non aver fermato il veicolo prima di immettersi nella carreggiata.

Alla scorsa udienza il legale della famiglia delle vittime si è costituito parte civile, depositando le osservazioni del proprio consulente tecnico di parte da cui emergerebbe come, "avendo il conducente dell’autocarro ignorato lo stop, il defunto alla guida della moto non abbia avuto e non avrebbe comunque avuto tempo sufficiente per fare una manovra di emergenza".