Incidente mortale nel Modenese: vittima un camionista di 56 anni

Ponte Chiozzo (Modena), 19 giugno 2025 – Ancora un incidente mortale sulle strade della provincia modenese. Poco fa, intorno alle 14.30 a perdere la vita in un tragico schianto è stato un camionista di 56 anni. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente: pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo per poi finire in una scarpata. Lo schianto si è verificato sulla Sp4 fondovalle Panaro, all’altezza di Ponte Chiozzo.

L'autocarro condotto dalla vittima è fuoriuscito dalla carreggiata e rimasto ribaltato su un fianco. Sul posto sono accorsi subito i vigili del fuoco, che hanno estratto il conducente dalla cabina del mezzo, gli agenti della polizia locale per regolare la circolazione e i carabinieri, che si stanno ora occupando degli accertamenti di rito, al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente. Inevitabili i disagi alla circolazione sul tratto di strada interessato.