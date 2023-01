Incidente a Serramazzoni (Modena): un morto e quattro feriti

Incidente in provincia di Modena: un morto a Serramazzoni

Modena, 13 gennaio 2023 – Una persona è morta e altre quattro sono rimaste gravemente ferite in un incidente avvenuto sull’Estense, nella porzione che attraversa il territorio di Serramazzoni.

E’ il pesante bilancio di uno schianto che ha visto coinvolte tre auto, avvenuto intorno alle 17. A seguito del violentissimo scontro, una delle auto è finita fuori strada, ribaltandosi.

I passanti hanno immediatamente dato l'allarme al 118 e i sanitari, assieme ai vigili del fuoco, si sono prodigati per soccorrere le persone coinvolte. Purtroppo, per una di loro non c’è stato nulla da fare. Altri quattro occupanti delle vetture sono stati estratti dagli abitacoli distrutti, stabilizzati dai sanitari e infine caricati sulle ambulanze per essere trasportati nei pronto soccorso.

Per ricostruire la dinamica dello schianto sono al lavoro gli uomini della Polizia Locale, che dovranno anche stabilire eventuali responsabilità.

Notizia in aggiornamento