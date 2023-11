Incidente nel bosco: anziana grave. Passeggia mentre potano un albero. Un ramo si stacca e le cade in testa

Un incidente dalle gravi conseguenze si è verificato ieri mattina in un bosco ad ovest della frazione di Sant’Antonio di Pavullo, nel nostro appennino.

Una donna di 78 anni (A.V. le iniziali) è stata accidentalmente colpita alla testa da un grosso ramo; da quanto emerge da una prima ricostruzione, si sarebbe staccato da un albero che un uomo – presumibilmente il proprietario del terreno – era intento a tagliare nelle vicinanze. La signora fino a ieri sera era ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva di Baggiovara.

L’episodio è avvenuto verso le 9.20, in via Guicciardini: una stretta e isolata laterale di via Pico. L’anziana stava passeggiando per la strada asfaltata – immersa in un fitto bosco – come faceva spesso, secondo quanto riferito.

Una zona, dunque, che conosceva, ma è capitato qualcosa di imprevedibile.

All’improvviso un ramo di grandi dimensioni le sarebbe piombato addosso, colpendola in testa e scaraventandola rovinosamente a terra.

Il ramo si sarebbe appunto staccato da un albero che il proprietario (o uno dei proprietari) del terreno a lato della strada era intento a tagliare, colpendo per puro caso la signora che stava transitando proprio in quell’istante. La donna è stata immediatamente soccorsa, anche da altri residenti.

Fin da subito le sue condizioni sono apparse gravissime, sebbene pare che sia rimasta cosciente anche in seguito alla violenta botta.

Una volta dato l’allarme al 118, sul posto si è recata l’automedica del pronto soccorso ed è stato richiesto l’intervento dell’elicottero di Pavullo, riuscito ad atterrare nei campi ad ovest di Sant’Antonio, a poche centinaia di metri di distanza dal luogo dell’incidente.

Considerata la dinamica, si è reso necessario anche l’intervento dei carabinieri della stazione di Pavullo che dovranno chiarire la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità.

Per la persona che ha tagliato l’albero potrebbe configurarsi il reato di lesioni colpose.

E’ possibile che il taglio di quell’albero si fosse reso necessario a seguito del maltempo, il vento forte di martedì potrebbe averlo reso pericolante.

Oppure era un intervento programmato per altri motivi.

Nessuno, in ogni caso, poteva prevedere il dramma che ne è seguito.

Ieri, per tutta la giornata, sul luogo dell’incidente è rimasta una grande macchia di sangue e, a bordo strada, il ramo (troncato) che avrebbe colpito la donna. A pochi metri di distanza, tra le foglie, si poteva vedere anche il tronco dell’albero abbattuto.

Paese sotto choc per l’anziana che resta ricoverata in prognosi riservata, in gravissime condizioni.