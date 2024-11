Incidente nel Modenese, due giovani in gravi condizioni

Modena, 1 novembre 2024 – Due giovani di venti e ventidue anni sono rimasti gravemente feriti, e per questo ricoverati in terapia intensiva e prognosi riservata all’ospedale di Baggiovara, a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina fra le tre e le quattro all’altezza di Villafranca di Medolla, nella Bassa in provincia di Modena.

Entrambi versano in gravi condizioni. A seguito dello stesso incidente sono rimasti feriti anche un 21enne, ora all’ospedale Maggiore di Bologna, non in gravi condizioni, ed un altro giovane. Nell’incidente, a quanto si apprende, sono state coinvolte due vetture e i feriti sono stati estratti dagli abitacoli. Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri