Modena, incidente oggi in A1: coinvolto un autobus pieno di studenti

L'auto tamponata da un autobus sull'A1

Modena, 3 marzo 2023 – Rocambolesco incidente alle 19.20 circa sulla tratta autostradale A1 , all’altezza di Campogalliano. In un tamponamento sono rimasti coinvolti un’autovettura e un autobus e subito è scattato l’allarme poiché i veicoli coinvolti erano fermi in un tratto con limitata visibilità. A tamponare una Citroen C5 un autobus con a bordo diversi studenti.

Sul posto sono accorsi immediatamente gli agenti della stradale di Modena nord che hanno effettuato i primi soccorsi e i necessari rilievi. Dopo di che sono intervenute le ambulanze del 118.

Una volta messa in sicurezza l’area interessata e costatato che l’autobus risultava essere incidentato ma marciante, vista la vicina area di servizio “Secchia Ovest” ed il fatto che, a bordo vi era un’intera scolaresca seguita da personale docente, gli agenti hanno provveduto a far spostare lo stesso, scortato da altro equipaggio della Sottosezione Polstrada Modena Nord fatto intervenire per il servizio “safety car”, al suo interno in modo tale da poter organizzare ed effettuare un trasbordo dei passeggeri in sicurezza e usufruire di eventuali servizi igienici o di ristorazione.

A finire in ospedale una sola passeggera dell’autobus oltre al conducente dell’auto tamponata. Gli agenti hanno momentaneamente chiuso la carreggiata per permettere il recupero dei veicoli incidentati con ausilio di altro personale della sottosezione della polizia stradale di modena nord. All’interno dell’autobus viaggiava una scolaresca del liceo di Lugo di Romagna (Ravenna).