Incidente a Modena, si cappottano con l’auto: feriti cinque amici

Modena, 14 settembre 2023 – Gravissimo incidente stradale nella notte in via Ghiaroni, nei pressi di Strada Contrada. Per cause in corso di accertamento una vettura con cinque giovani a bordo si è cappottata al centro della carreggiata.

Sul posto sono accorsi i pompieri che hanno estratto gli occupanti dalle lamiere contorte. L’operazione è stata particolarmente delicata dal momento che due dei giovani risultavano incastrati nell’abitacolo.

Sul posto sono accorsi anche i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e la pattuglia della polizia locale per le indagini di rito.

Ad avere la peggio un giovane tunisino di 27 anni ora ricoverato in rianimazione all’ospedale di Baggiovara. Feriti ma non gravemente anche gli amici, tra cui due giovani albanesi e una ragazza.

Sullo schianto sono ora in corso accertamenti. Non si esclude che il gruppo di amici stesse tornando a casa dopo una serata trascorsa in un locale.