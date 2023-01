Incidente a Modena, due ragazze investite sulle strisce da un Suv. L’automobilista: "Sono passate col rosso"

Il tratto di strada dove sono state investite le due ragazze

Modena, 30 gennaio 2023 – L’automobilista con le mani nei capelli. A terra una sneaker, cuffiette, un telefonino e una borsetta bianca sparsi nell’arco di una decina di metri. E’ un terribile incidente stradale quello che ha rilevato la polizia locale di Modena ieri sera in viale Monte Kosica. Erano le 20 quando un giovane calciatore alla guida di un Suv ha travolto due ragazze di 17 e 18 anni che attraversavano la strada sulle strisce davanti alla stazione. "Sono passate col rosso, sono passate col rosso, me le sono ritrovate sul cofano", ripeteva l’automobilista ancora con la divisa della squadra addosso. "Stavo andando a mangiare qualcosa dopo la partita, stavo andando a casa... speriamo solo che si salvino., Tutto il resto non conta, devono solo salvarsi, una era immobile. Avevo la visuale coperta da un’altra macchina, l’altro conducente ha visto tutto".

Da una prima ricostruzione, il Suv procedeva verso il centro mentre le ragazze attraversavano il viale a piedi all’altezza dell’attraversamento pedonale semaforico verso la stazione. Sarebbero state centrate in pieno dalla macchina quando erano quasi a metà carreggiata. I viigli hanno impiegato oltre un’ora per i rilievi, chiudendo la strada e misurando tutte le distanze anche per capire a che velocità procedesse la macchina, che si è fermata in prossimità dell’attraversamento successivo, a una decina di metri di distanza. E’ presumibile quindi che le due giovani abbiano fatto un volo altrettanto lungo.

A terra i segni lasciati dai soccorritori del 118, che poi sono sfrecciati a sirene spiegate verso l’ospedale di Baggiovara. La polizia locale ha ascoltato alcuni testimoni oltre all’investitore, un calciatore di una squadra emiliana, e all’altro automobilista che invece le avrebbe evitate, per capire se quando le ragazze hanno attraversato il semaforo era verde o rosso. Anche le telecamere, numerose in zona, forniranno elementi utili. Arrivate al pronto soccorso, una delle due ragazze risultava particolarmente grave. Fino a tarda ora entrambe erano in serio pericolo di vita: sono state operate nella notte.