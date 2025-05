Incidente stradale a Spilamberto, morto un carabiniere di 48 anni

Modena, 20 maggio 2025 – Un carabiniere di 48 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla Pedemontana, all’altezza della località di Ergastolo. Coinvolti nel sinistro l’auto sulla quale viaggiava l’appartenente all’Arma, un autoarticolato ed un terzo mezzo, ovvero una seconda autovettura. Niente da fare per il 48enne, deceduto sul colpo. Ferito, in modo lieve, un 28enne. Sul posto la polizia locale Unione terre di castelli e il 118.