Incidente sul lavoro a Castelnuovo: lavoratore colpito da un toro

Incidente sul lavoro nella prima mattinata di ieri in un’azienda agricola di Castelnuovo Rangone. Un collaboratore di questa azienda, che alleva bovini, ha ricevuto una testata da un toro, che fortunatamente non aveva le corna perché gli erano state tolte diverso tempo fa. Il collaboratore, un uomo di nazionalità indiana di 37 anni, è comunque rimasto ferito e ha riportato la rottura di tre costole, ma non corre pericolo di vita.

Sul posto la medicina del lavoro, per svolgere tutte le pratiche richieste in questi casi.

Ora gli inquirenti, come da prassi, dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e capire cosa abbia provocato questa reazione così violenta nell’animale. In ogni caso, l’allarme di quello che era accaduto è stato dato tempestivamente ed è stato quindi possibile soccorrere l’uomo in tempi rapidi, assicurandolo alle cure dei sanitari giunti sul posto.

