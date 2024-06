Incidente sul lavoro a Limidi. Operaio finisce all’ospedale

Il tema della sicurezza sul lavoro è, drammaticamente, sempre attuale. Ieri mattina, a Limidi di Soliera, nella zona industriale, si è verificato un ennesimo incidente sul lavoro. Le dinamiche sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine che sono intervenute. La persona che ha riportato ferite è stata trasportata in pronto soccorso ma per fortuna non ha riportato gravi lesioni. Sul posto, come da prassi, anche la medicina del lavoro che ha verificato che tutte le regole sulle sicurezza siano state rispettate. il lavoratori in ogni caso è fuori pericolo e questa è già una buona notizia.