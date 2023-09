Incidente sulla pista ciclabile. Rider colpito da una portiera in via Emilia Est: gravissimo

Stava percorrendo la ciclabile per effettuare una consegna. All’improvviso un’automobilista ha aperto la portiera, colpendolo e facendolo sbalzare dalla bicicletta elettrica. Sono serie le condizioni di un giovane rider di 21 anni, straniero, che ieri, intorno alle 13 è rimasto coinvolto in un grave incidente in via Emilia Est, sulla ciclabile all’altezza con via del Gambero. In base a quanto accertato dagli agenti della polizia locale, il rider stava appunto percorrendo, in sella alla bici elettrica, la ciclabile nella direzione opposta al centro. In quel momento è sopraggiunta una Fiat Panda, condotta da una donna che ha parcheggiato accanto alla pista. La signora ha quindi aperto la portiera del mezzo proprio mentre arrivava il fattorino che, a causa dell’urto, è caduto rovinosamente a terra. Sul posto, chiamati dai numerosi cittadini presenti, sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Il giovane è stato quindi stabilizzato e trasportato all’ospedale di Baggiovara in condizioni di media gravità. Ora sull’incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia locale, subito intervenuta sul posto per i rilievi di rito. Paura ieri mattina anche per un incidente avvenuto alle 7.50 sulla Modena-Sassuolo, in direzione Sassuolo. Infatti, in un tamponamento tra un autocarro e un’auto è rimasta ferita una giovane donna al nono mese di gravidanza. La giovane, 29 anni di Carpi è stata tenuta in osservazione ieri al Policlinico ed ha concluso la valutazione ginecologica. Fortunatamente non sono stati riscontrati problemi né per la giovane né per il suo bambino e la 29enne è stata poi dimessa con una prognosi di dieci giorni. Il tamponamento ha visti coinvolti appunto un autocarro Univeco con 8 persone a bordo, condotto da un uomo residente a Cosenza che, per cause in corso di accertamento ha urtato la Nissan Micra, che procedeva davanti a lui, condotta dalla giovane incinta. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale per i rilievi e, appunto, i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna al Policlinico per essere sottoposta a tutti gli accertamenti necessari. Sullo stesso tratto, circa un chilometro prima, si era verificato poco prima un altro incidente che ha coinvolto tre mezzi. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma l’incidente ha avuto gravi ripercussioni sul traffico