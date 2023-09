Schianto in tangenziale a Modena: gravissimo 16enne sbalzato dall’auto in corsa

Modena, 19 settembre 2023 – Arriva la stretta del Governo sui comportamenti irresponsabili al volante: pugno duro, più che altro, nei confronti di chi guida con il telefonino in mano e tolleranza zero per chi si mette in auto dopo aver bevuto o assunto stupefacenti. Intanto le strade della nostra provincia si macchiano quotidianamente di sangue. Sono gravissime le condizioni di un 16enne rimasto coinvolto in un drammatico incidente domenica sera, intorno alle 21.30. Il minore è stato sbalzato dall’auto ed è finito rovinosamente sull’asfalto.

All’arrivo dei sanitari del 118, giunti sul posto con automedica e ambulanza le condizioni del ragazzino risultavano critiche ed il 16enne è stato intubato e trasportato all’ospedale di Baggiovara, dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata.

Lo schianto è avvenuto sulla tangenziale Mistral, all’altezza dell’uscita 17A e sono vivi per miracolo anche altri due giovani, di 22 e 20 anni che si trovavano all’interno del veicolo, una Mazda 2. Alla guida dell’auto si trovava una ragazza di 20 anni, residente nella nostra provincia. Accanto a lei un 22enne modenese e, appunto, il 16enne ora ricoverato in terapia intensiva.

In base ai primi riscontri pare che il minore sia stato sbalzato dall’auto e proiettato sull’asfalto, riportando così gravi traumi in diverse parti del corpo. Impossibile, al momento, stabilire le cause del terribile schianto: le indagini sono affidate agli agenti della polizia locale, subito intervenuti sul posto. Quel che si sa è che la Mazda condotta dalla 20enne, residente in un comune della provincia stava percorrendo la strada in direzione del centro città quando, improvvisamente, ha perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi violentemente contro il guard-rail.

Sul posto sono accorsi appunto i sanitari del 118, che hanno subito stabilizzato il 16enne, poi trasferito in condizioni critiche a Baggiovara. Soccorsi e trasportati in ospedale anche i due 20enni che hanno riportato fortunatamente lesioni meno gravi.

Per permettere il recupero del mezzo, è stato necessario interrompere per circa un’ora, a partire dalle 22.15 circa, la circolazione nel tratto compreso tra l’uscita 17A e la 17B, in direzione Sassuolo. In ospedale la conducente è stata poi sottoposta anche agli esami clinici previsti dalla legge, finalizzati ad accertare eventuali condizioni di alterazione: ovvero se avesse assunto alcolici o droghe prima di mettersi al volante.

Restano gravi anche le condizioni del 31enne straniero rimasto coinvolto in un altro grave incidente in via Ghiaroni lo scorso sabato mattina. La moto del giovane si è scontrata contro un’auto mentre i mezzi procedevano entrambi nella stessa direzione di marcia. A bordo della vettura alcuni giovani rimasti illesi.