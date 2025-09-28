Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato
Modena
CronacaIncidente in tangenziale: esce dall’auto, viene investito e muore
28 set 2025
REDAZIONE MODENA
Incidente in tangenziale: esce dall’auto, viene investito e muore

Tragedia a Modena, l’uomo è stato travolto e sbalzato sul cordolo da un altro mezzi in transito. Tentata la rianimazione, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare

Sul posto la Polizia locale e le Volanti oltre al 118 con l'automedica (foto archivio)

Sul posto la Polizia locale e le Volanti oltre al 118 con l’automedica (foto archivio)

Accanto a lui viaggiava una donna, sotto choc per l’accaduto, assistita a sua volta dai sanitari. La Polizia locale ha subito sentito alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena per chiarire la dinamica.

