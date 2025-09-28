Incidente in tangenziale: esce dall’auto, viene investito e muore

Modena, 28 settembre 2025 – Fatale è stato un incidente che si è verificato questa sera, lungo la tangenziale, vicino al parcheggio del locale 212. Un uomo, pare dopo essere uscito dall’auto per motivi ancora da chiarire, è stato travolto e sbalzato sul cordolo da un altro mezzi in transito. Sul posto la Polizia locale e le Volanti oltre al 118 con l’automedica. Tentata la rianimazione, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Accanto a lui viaggiava una donna, sotto choc per l’accaduto, assistita a sua volta dai sanitari. La Polizia locale ha subito sentito alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena per chiarire la dinamica.