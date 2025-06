Modena, 30 giugno 2025 – Tragico incidente ieri sera in tangenziale a Modena sulla tangenziale Pasternak, in direzione Bologna. Intorno alle 23 un uomo è stato travolto e ucciso da un’auto mentre percorreva a piedi la corsia di sinistra della tangenziale, poco dopo l’uscita 5 In prossimità dell’uscita.

La dinamica è ora al vaglio della polizia locale di Modena, subito intervenuta sul posto.

A perdere la vita un 61enne di origini rumene che è stato investito da un'Alfa Romeo guidata da un ragazzo di 22 anni che percorreva la strada in quel momento.

Il giovane purtroppo si è trovato dinanzi il pedone e non è riuscito ad evitare l’impatto.

L’urto è stato violentissimo e il sessantunenne, C. I., le sue iniziali è stato sbalzato a diversi metri di distanza dall’impatto, cadendo rovinosamente al suolo.

Subito alcuni automobilisti di passaggio hanno fermato le vetture , ponendole orizzontalmente rispetto alla carreggiata e deviando il traffico.

Poco dopo sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza: per l’uomo però non c’era più nulla da fare, è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Condotto in ospedale anche il giovane alla guida della vettura, colpito dai frammenti di vetro del mezzo a seguito dell’impatto e sotto choc per l’accaduto.

Sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso gli accertamenti da parte della polizia locale.